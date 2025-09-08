Η τάση που γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής στα family resorts
Η ευεξία των μικρών ταξιδιωτών σε πρώτο πλάνο.
Στον χώρο του τουρισμού ευεξίας παρατηρείται μια νέα τάση καθώς τα οικογενειακά resorts επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους πέρα από τους ενήλικες, προσφέροντας εμπειρίες ευεξίας και για τα πιο μικρά μέλη της οικογένειας. Η έμφαση δεν περιορίζεται στη χαλάρωση των γονέων, αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη, την υγεία και τη συνολική ευεξία των βρεφών, μέσα από εξειδικευμένες θεραπείες και δραστηριότητες που συνδυάζουν επιστημονική γνώση, παιχνίδι και εκπαίδευση.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης προέρχεται από την Αυστρία. Το Moar Gut Family Nature Resort, κοντά στο Σάλτσμπουργκ, εγκαινίασε το Lillee Baby Spa, ένα ειδικά σχεδιασμένο κέντρο για βρέφη από δύο εβδομάδων έως ηλικίας κινητικής ανάπτυξης. Στόχος του spa είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες θεραπείες ευεξίας, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση γονέα-παιδιού και παρέχοντας γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και μετά το ταξίδι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μασάζ για βρέφη, baby yoga και «βασική διέγερση» (basal stimulation), ενώ οι γονείς παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια για να μάθουν τεχνικές που προάγουν το ανοσοποιητικό σύστημα, τον μεταβολισμό, την πέψη και την ανακούφιση από κοιλιακούς πόνους. Κεντρική εμπειρία αποτελεί η θεραπεία «Baby floating», όπου τα βρέφη πάνω από 3 κιλά αιωρούνται σε ειδικές μπανιέρες με νερό πηγής, στηριζόμενα σε μαλακούς φουσκωτούς κρίκους. Η αίσθηση έλλειψης βάρους φαίνεται να προάγει την κινητική ανάπτυξη, τη συνειδητοποίηση του σώματος και τον ήρεμο ύπνο, ενώ μπορεί να επηρεάζει θετικά και το αυτόνομο νευρικό σύστημα.
