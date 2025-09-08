Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Χειροποίητες γεύσεις σε μία βεράντα με θέα τη θάλασσα
Στο κτήμα Βούλγαρη θα βρεθείτε ανάμεσα σε υπέροχους ανθρώπους αλλά και σε εκλεκτές γεύσεις αλμυρών και γλυκών πιάτων.
Στις κρυφές γωνιές του Νοτίου Πηλίου, εκεί όπου οι δρόμοι παύουν να είναι δεδομένοι και η φύση ξαναπαίρνει την πρωτοκαθεδρία, συναντά κανείς τόπους που ξεφεύγουν από κάθε συμβατική κατηγοριοποίηση. Το Κτήμα της οικογένειας Βούλγαρη στις Αφειλιάνες ανήκει σε αυτούς τους τόπους, έναν χώρο όπου η γαστρονομία δεν περιορίζεται στο επάγγελμα, αλλά αναδεικνύεται σε τρόπο ζωής, σε φιλοσοφία, σε κληρονομιά.
Η πρώτη εντύπωση είναι καθαρά οπτική. Η θάλασσα απλώνεται αχανής κάτω από τον λόφο, τα πράσινα μποστάνια της οικογένειας φιλοξενούν λαχανικά από παλιούς, αυθεντικούς σπόρους, ενώ ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος δεσπόζει σαν φάρος γαστρονομικής μνήμης και συνέχειας.
Η συνάντησή μας με την κυρία Ελένη αποτύπωσε όλη αυτή τη φιλοσοφία στην πιο απλή της μορφή. Στα χέρια της κρατούσε ένα ματσάκι φρεσκοκομμένης ρίγανης. Με μια κίνηση οικεία, τρίβοντας απαλά τα φύλλα μέχρι να απελευθερώσουν την αρωματική τους ένταση, φανέρωσε την αυθεντική σχέση που διατηρούν οι άνθρωποι αυτού του τόπου με τη γη τους.
