Κεφαλονιά: Ανάβαση στα έλατα του Αίνου

Ο δρόμος προς τον Αίνο ξεκινά σαν μια συνηθισμένη διαδρομή. Το αυτοκίνητο τρέχει στον ασφαλτόδρομο που σιγά-σιγά στρίβει προς τα ύψη, αφήνοντας πίσω τις παραλίες και τα σπίτια της Κεφαλονιάς. Αλλά καθώς κερδίζουμε μέτρα ύψους, κάτι αλλάζει. Ο αέρας δροσίζει. Το φως διαθλάται διαφορετικά. Και τότε τα βλέπεις.

Αρχικά, είναι απλώς σκιές στον ορίζοντα. Μετά, καθώς ανεβαίνουμε, γίνονται σκούρες σιλουέτες που στέκονται όρθιες σαν φρουροί. Και ξαφνικά, σαν να περάσαμε από μαγική πύλη, βρισκόμαστε ανάμεσα εκεί που οι Ενετοί ονόμασαν “Monte Nero” -το Μαύρο Βουνό και εμείς το γνωρίζουμε καλά ως Αίνος. Τα κεφαλληνιακά έλατα στέκονται γύρω μας σαν γίγαντες από παραμύθι. Τα κορμιά τους, σκούρα σχεδόν μαύρα, ανυψώνονται σε ύψη που κόβουν την ανάσα. Είναι δέντρα που έχουν δει αιώνες να περνούν, που έχουν αντέξει σε καταιγίδες και ξηρασίες, που κάποτε έδωσαν τα κορμιά τους για τα καράβια των αρχαίων Ελλήνων.

