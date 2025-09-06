Ευρυτανία: Ένας ταξιδιωτικός παράδεισος για κάθε εποχή
Ευρυτανία: Ένας ταξιδιωτικός παράδεισος για κάθε εποχή
Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Ευρυτανία -Τι να κάνετε, πού να φάτε, πού να μείνετε
Και μαγευτικά βουνά και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Τον χειμώνα, τα μονοπάτια προσφέρονται για να ψηλαφίσεις τον τόπο. Το καλοκαίρι, το υγρό στοιχείο φλερτάρει με την πέτρα και σε προσκαλεί να ανακαλύψεις από διαφορετική αφετηρία τις χάρες της περήφανης αυτής γης. Αυτή είναι η Ευρυτανία.
Εδώ υπάρχει η πρωτογενής ύλη ομορφιάς, που την έχουν σμιλέψει οι κορυφογραμμές ο Τυμφρηστός, το Παναιτωλικό, η Οξιά, η Καλιακούδα, όλοι οι σκληροί γρανιτένιοι γίγαντες που δικαίως δίνουν στο μέρος τον «τίτλο» του πλέον ορεινού νομού της χώρας. Εδώ, θα βρείτε απόκρημνα φαράγγια σαν αυτά του Βόθωνα, του Πάντα Βρέχει, της Μαύρης Σπηλιάς, θα μετρήσετε τη ραχοκοκαλιά των βουνών μέσα από τα βήματα στα χωμάτινα μονοπάτια και τον διαρκή παφλασμό ποταμών και χειμάρρων.
