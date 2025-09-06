Οδοιπορικό στην Ανατολική Ανατολία, στη σκιά του όρους Αραράτ
Οδοιπορικό στην Ανατολική Ανατολία, στη σκιά του όρους Αραράτ
Η ανατολική Τουρκία στα σύνορα με την Αρμενία και το Ιράν, είναι ένα απίστευτα ποικιλόμορφο, ζωντανό μέρος για εξερεύνηση.
Ένα οδοιπορικό ταξίδι στην Ανατολική Ανατολία, στις εσχατιές της βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι ένα ταξίδι στην αρχαία ιστορία, στα εκπληκτικά τοπία και τους ζωντανούς πολιτισμούς. Στα κύρια αξιοθέατα περιλαμβάνονται το Ερζερούμ, η πόλη Καρς, το βιβλικό όρος Αραράτ, η αρχαία πόλη Άνι και οι ιστορικοί χώροι της λίμνης Βαν.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Τουρκία τείνουν να επιλέγουν το δυτικό μισό της χώρας. Ωστόσο, όσο τολμούν να ταξιδέψουν ανατολικά, αναμφίβολα ανταμείβονται.
Ερζερούμ
Μετά την περιπλάνησή μας στην άνω Μεσοποταμία, φεύγουμε από Ντιγιαρμπακίρ προς βορά, στο ανατολικό τμήμα της Ανατολίας, στο Ερζερούμ, κοντά στις χώρες του Καυκάσου, την Αρμενία, τη Γεωργία και το Ιράν. Αφού έχουμε διασχίσει τις ορεινές κοιλάδες των παραπόταμων του Τίγρη και του Ευφράτη με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν και αφού έχουμε διανύσει 320 χιλιόμετρα, φτάνουμε στο Ερζερούμ, αργά το απόγευμα.
