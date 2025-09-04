Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
Προορισμοί 1 ώρα από την Αθήνα για τα πρώτα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
Σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα, υπάρχουν προορισμοί που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ιστορίας, φύσης και πολιτισμού
H καυτή ζέστη του καλοκαιριού αρχίζει να υποχωρεί και να δίνει τη θέση της ένα απαλό αεράκι που κάνει την καθημερινότητα στην Αθήνα κάπως πιο υποφερτή. Μπορεί ημερολογιακά το φθινόπωρο να είναι δίπλα μας αλλά οι ευκαιρίες για εκδρομές και γιατί όχι, βουτιές είναι ακόμα πολλές.
Οι αρχές Σεπτεμβρίου ή και του Οκτωβρίου ακόμα, σηματοδοτούν την ιδανική εποχή για ένα χαλαρό ταξίδι, όπου τα πλήθη των τουριστών και των επισκεπτών έχουν υποχωρήσει, αφήνοντας αυτούς τους κοντινούς προορισμούς ήσυχους και έτοιμους να αποκαλύψουν τις χάρες τους. Από αρχαία ερείπια που ψιθυρίζουν ιστορίες περασμένων πολιτισμών μέχρι γραφικούς παραθαλάσσιους παραδείσους με κρυστάλλινα νερά, το περιβάλλον κοντά στην Αθήνα κρύβει αμέτρητες δυνατότητες για μια αξέχαστη περιπέτεια.
