«Ένας τόπος βγαλμένος από παραμύθι»: Το Καστελλόριζο της ερμηνεύτριας, Μαρίας Κουτσουρλή
TRAVEL.GR

«Ένας τόπος βγαλμένος από παραμύθι»: Το Καστελλόριζο της ερμηνεύτριας, Μαρίας Κουτσουρλή

Η γνωστή ερμηνεύτρια γράφει για τον τόπο που αγαπά

«Ένας τόπος βγαλμένος από παραμύθι»: Το Καστελλόριζο της ερμηνεύτριας, Μαρίας Κουτσουρλή
Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και με την ενηλικίωση να με κυνηγά σαν σκιά, κράτησα μέσα μου μια μικρή υπόσχεση: πως το καλοκαίρι θα χαθώ για λίγο στο Καστελλόριζο, το πιο μακρινό μικρό νησί του ελληνικού χάρτη, με μόλις με 584 κατοίκους. Ένα ταξίδι μοναχικό, που το φανταζόμουν σαν διάλειμμα από τη βοή του κόσμου, σαν αναζήτηση για γείωση και εσωτερική ησυχία, μιας ησυχίας που έψαχνα όλη τη χρονιά και που ήθελα πρώτα να βρω μέσα μου.

