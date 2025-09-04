Tαξίδι στη Βοστώνη: Ιστορικά αξιοθέατα, μοναδικά μουσεία και ιδιαίτερες συνοικίες
Η Βοστώνη σάς προσκαλεί σε έναν περίπατο στις γειτονιές της, εκεί όπου η ιστορία συναντά τα εμβληματικά της σημεία.
Η πρωτεύουσα της Μασαχουσέτης και έδρα της κομητείας Σάφολκ βρίσκεται στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και την επισκέπτονται τουλάχιστον 21 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Ιδρύθηκε το 1630 από Άγγλους εποίκους, αποτελεί μια από τις παλαιότερες πόλεις των ΗΠΑ και οι Βοστωνέζοι είναι περήφανοι επειδή έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώιμη αμερικανική ιστορία και είχε σπουδαία επαναστατική δράση. Εκεί διαδραματίστηκαν το Boston Tea Party το 1773 και οι μάχες του Λέξινγκτον και του Κόνκορντ (1775) που οδήγησαν στην Αμερικανική Επανάσταση.
