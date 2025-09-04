Φθινοπωρινή εξόρμηση στη Στεμνίτσα, το Αρχοντοχώρι της Αρκαδίας
Φθινοπωρινή εξόρμηση στη Στεμνίτσα, το Αρχοντοχώρι της Αρκαδίας
Ένα γραφικό χωριό στην Αρκαδία, γεμάτο πλακόστρωτα σοκάκια, απέραντη φύση και αυθεντικές τοπικές γεύσεις
Η Στεμνίτσα ξεφεύγει από τα μικροαστικά τουριστικά κλισέ. Μπορείτε να τη δείτε και έτσι, αρκετά σοφιστικέ και αρκετά ατίθαση για να παραδοθεί στα στερεότυπα άλλων προορισμών της Ορεινής Γορτυνίας. Ένα καθόλου τυχαίο χωριό, με κεντρικό ρόλο στην Επανάσταση. Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. Το κτίριο της Στέγης Αργυροχρυσοχοΐας αποτελεί από μόνο του χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Τα πέτρινα κτίρια εναρμονίζονται με το τοπίο της οροσειράς του Μαινάλου.
