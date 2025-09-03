Ιαπωνία: Από την επόμενη γενιά των τρένων-σφαιρών ως τα τουριστικά μίνι μάρκετ
Ταχύτητα με ασφάλεια και αναζήτηση γεύσεων.
Η Ιαπωνία παραμένει μια χώρα που ξέρει να αξιοποιεί την καινοτομία για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας κατοίκων επισκεπτών.
Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάζεται να λανσάρει τη νέα γενιά τρένων υψηλής ταχύτητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο ανάδειξης της εικόνας της χώρας με ιδιαίτερους τρόπους επιχειρεί να μετατρέψει τα μίνι μάρκετ της σε διεθνές τουριστικό αξιοθέατο.
