Yachting στην Κεφαλονιά: Όταν το Ιόνιο υποδέχεται τα πανιά και τα όνειρα
Yachting στην Κεφαλονιά: Όταν το Ιόνιο υποδέχεται τα πανιά και τα όνειρα
Στην Κεφαλονιά, το yachting είναι η πνοή του καλοκαιριού που ανασαίνει στα κύματα.
Ένα απόγευμα στο λιμάνι του Αργοστολίου, ο ήλιος έπαιζε με τις σκιές. Τα πανιά των ιστιοπλοϊκών γίνονταν λευκές πινελιές πάνω στο γαλάζιο, ενώ τα μεγαλύτερα yachts έδιναν τον ρυθμό ενός κοσμοπολίτικου σκηνικού σε μικρούς όρμους και οργανωμένες μαρίνες.
Με ακτογραμμή που μοιάζει ατελείωτη, η Κεφαλονιά κρύβει θησαυρούς πίσω από κάθε στροφή. Στον Μύρτο, οι βράχοι αγκαλιάζουν τη θάλασσα με μια θεατρικότητα που κόβει την ανάσα. Στο Φισκάρδο, το λιμάνι θυμίζει σκηνικό παλιάς ταινίας: πέτρινα σπίτια με χρώματα που ξεθωριάζουν στον ήλιο, ψαροκάικα δεμένα δίπλα σε πολυτελή yachts, ένα σκηνικό όπου το τοπικό συναντά το παγκόσμιο. Και στις πιο απόμερες γωνιές, ησυχία: μόνο ο ήχος του νερού που σπάει πάνω στην πλώρη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Με ακτογραμμή που μοιάζει ατελείωτη, η Κεφαλονιά κρύβει θησαυρούς πίσω από κάθε στροφή. Στον Μύρτο, οι βράχοι αγκαλιάζουν τη θάλασσα με μια θεατρικότητα που κόβει την ανάσα. Στο Φισκάρδο, το λιμάνι θυμίζει σκηνικό παλιάς ταινίας: πέτρινα σπίτια με χρώματα που ξεθωριάζουν στον ήλιο, ψαροκάικα δεμένα δίπλα σε πολυτελή yachts, ένα σκηνικό όπου το τοπικό συναντά το παγκόσμιο. Και στις πιο απόμερες γωνιές, ησυχία: μόνο ο ήχος του νερού που σπάει πάνω στην πλώρη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα