Λακκί Λέρου: Ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι στο Αιγαίο
TRAVEL.GR

Λακκί Λέρου: Ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι στο Αιγαίο

Ανακαλύπτοντας ένα μοναδικό κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Λακκί Λέρου: Ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι στο Αιγαίο
Στην καρδιά του Αιγαίου, ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι αναδύεται από τα γαλάζια νερά. Το Λακκί της Λέρου, ένας οικισμός που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες ενός βιβλίου για τη μοντέρνα τέχνη, προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στο χρόνο και την αισθητική.

Πριν καν πατήσουμε το πόδι μας στο νησί, ο Νικόλας Φωκάς είχε ήδη γίνει ο αόρατος οδηγός μας. Ο Νικόλας, έχοντας ζήσει την Αθήνα για πολλές δεκαετίες, αποφάσισε να αποσυρθεί στο αγαπημένο το

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης