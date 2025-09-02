Ταξίδι ζωής στο Νησί του Πάσχα, έναν μυστηριακό τόπο
Το Rapa Nui, ένα από τα πιο απομακρυσμένα κατοικημένα μέρη της Γης, και ένα σπάνιο υπαίθριο μουσείο με φιγούρες αγαλμάτων.
Στον νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, 3.500 χλμ. δυτικά της Χιλής, βρίσκεται ένα μικρό ηφαιστειακό νησί που γοητεύει τους εξερευνητές, τους ιστορικούς και τους απλούς ταξιδιώτες εδώ και αιώνες. Το Rapa Nui, όπως το αποκαλούν οι κάτοικοί του, είναι διάστικτο από τις πέτρινες πρωτόγονες μορφές των αγαλμάτων που αποκαλούνται moai. Σκαλισμένα από ηφαιστειακό τόφφο μεταξύ του 13ου και του 16ου αιώνα, 887 από αυτά καταγράφηκαν συνολικά σε όλο το νησί, αν και πολλά παραμένουν πεσμένα ή ημιτελή. Δεν κοιτάζουν προς τον ωκεανό, αλλά προς την ενδοχώρα, σαν να τη φρουρούν στο διηνεκές.
