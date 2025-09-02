«Το καλοκαίρι, η θάλασσα δεν είναι προορισμός. Είναι επιστροφή» -Ταξίδι στις ωραιότερες αναμνήσεις μας

Μία γουλιά με γεύση και άρωμα μαστίχας είναι αρκετή για να κάνει το καλοκαίρι να κρατήσει για πάντα.