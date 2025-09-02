«Το καλοκαίρι, η θάλασσα δεν είναι προορισμός. Είναι επιστροφή» -Ταξίδι στις ωραιότερες αναμνήσεις μας
Μία γουλιά με γεύση και άρωμα μαστίχας είναι αρκετή για να κάνει το καλοκαίρι να κρατήσει για πάντα.
Πόσες μέρες απομένουν ακόμα για το επόμενο καλοκαίρι; Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου σηκώνομαι από την πολυθρόνα της μεγάλης μου βεράντας, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, και κατευθύνομαι προς το ψυγείο, στην κουζίνα. Λίγα φρούτα σε ένα μπολ και ένα παγωμένο Skinos Med, με την υπογραφή του αγαπημένου μου Skinos Mastiha Spirit με γεύση και άρωμα μαστίχας, είναι αρκετά για να ζωντανέψουν στην ψυχή και τα μάτια μου οι ωραιότερες αναμνήσεις του φετινού καλοκαιριού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
