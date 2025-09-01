Άγιος Λαυρέντιος: Το ιστορικό χωριό του Πηλίου με την υπέροχη θέα και τη γραφική, κεντρική πλατεία
Μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόλο ένα ορεινό χωριό προσελκύει επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου.
Στα τέλη του 14ου αιώνα, ένας αγιορείτης μοναχός, ο Λαυρέντιος, άφησε την εμβληματική Μονή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος και κατευθύνθηκε προς τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα προς τα βουνά, καταλήγοντας σε μία τοποθεσία περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον Βόλο.
Έναν τόπο με μαγευτική θέα όπου το μόνο πράγμα που υπήρχε ήταν μία μικρή μονή χτισμένη από βενεδικτίνους μοναχούς. Σε εκείνο το σημείο έφτιαξε το μοναστήρι του, ακριβώς πάνω στα θεμέλια του παλιού, δίνοντας και το όνομα του στον μικρό οικισμό που άρχισε σταδιακά να αναπτύσσεται για να εξελιχθεί σε ένα από τα ομορφότερα και πιο δημοφιλή χωριά του δυτικού Πηλίου.
