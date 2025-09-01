Οι ζεστές θάλασσες του φθινοπώρου: Πέντε low budget ιδέες για παραθαλάσσιες αποδράσεις τώρα
Μετά την τύρβη του καλοκαιριού, το φθινόπωρο αποκαλύπτει τις ακρογιαλιές στα καλύτερά τους

Ήρεμες, με ζεστά νερά, μαγικά ηλιοβασιλέματα και απολαυστικές ώρες ξεκούρασης. Σύμφωνοι, το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Εμείς και οι αγαπημένοι μας συμπίπτουμε σε beach bars, ολιγοήμερες διακοπές, δείπνα σε αγαπημένες παραθαλάσσιες ταβέρνες, κοινά σχέδια για εξορμήσεις και ξεκούραση – όπως την εννοεί o καθένας μας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, τα ζευγάρια και οι παρέες (δυσκολότερα οι οικογένειες) ανακαλύπτουν την ομορφιά των Σαββατοκύριακων του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη και, ναι, ακόμα και του Νοέμβρη.

