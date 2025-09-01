Μια αναζωογονητική βόλτα στα βουνά της Αττικής: Πεζοπορία, ιστορικά μονοπάτια, όμορφη φύση
Μια αναζωογονητική βόλτα στα βουνά της Αττικής: Πεζοπορία, ιστορικά μονοπάτια, όμορφη φύση

Υπέροχες διαδρομές, μονοπάτια για πεζοπορία και ατελείωτα δάση

Μια αναζωογονητική βόλτα στα βουνά της Αττικής: Πεζοπορία, ιστορικά μονοπάτια, όμορφη φύση
Δεν χρειάζεται απαραίτητα να οδηγήσετε ώρες και ώρες για να φθάσετε σε κάποιο βουνό της Αττικής για να χαρείτε φύση και διαδρομές. Αρκεί να κοιτάξετε τις γύρω κορυφές και να αποφασίσετε ποια θέλετε να κατακτήσετε. Στα βουνά της Αττικής θα βρείτε μονοπάτια δύσκολα και εύκολα, όμορφη φύση, μοναδική θέα στη θάλασσα, σπηλιές και φαράγγια για εξερεύνηση, ξωκλήσια, πηγές, μοναστήρια, αρχαία ερείπια, σημεία που τα συνοδεύουν μύθοι και θρύλοι αλλά και ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

