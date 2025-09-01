5 διευθύνσεις για φαγητό στην Κάσο
5 διευθύνσεις για φαγητό στην Κάσο
Η Κάσος κρύβει γαστρονομικούς θησαυρούς που καθρεφτίζουν την πλούσια ιστορία και την αυθεντική νησιώτικη παράδοση.
Σε αυτό το μικρό κόσμημα του Αιγαίου, όπου οι συνταγές περνούν από γενιά σε γενιά και τα θαλασσινά φτάνουν στο τραπέζι κατευθείαν από τη θάλασσα, κάθε γεύμα μετατρέπεται σε εμπειρία που μένει στη μνήμη. Από τα στενάκια του Φρυ μέχρι τις παραδοσιακές γειτονιές του Αρβανιτοχωρίου και της Αγίας Μαρίνας, η γαστρονομική σκηνή της Κάσου παντρεύει την αυθεντική νησιώτικη κουζίνα με τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της. Οι κασιώτικοι ντολμάδες, το τοπικό ρόικιο ή τα φρεσκότατα θαλασσινά μοιάζουν με αφηγήσεις ενός τόπου που ξέρει να κρατά ζωντανές τις παραδόσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα