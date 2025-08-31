Αποκαλόκαιρο στην Αντίπαρο: Ένας πλήρης οδηγός για το κυκλαδονήσι των χαλαρών ρυθμών
Ένας αγαπημένος προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που απολαμβάνουν την ξεχωριστή γοητεία της.

Λιγότερο από ένα ναυτικό μίλι νοτιοδυτικά της Πάρου, βρίσκεται το ιδιαίτερο νησί της Αντιπάρου, το οποίο στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ωλίαρος. Η Αντίπαρος μπορεί να μην έχει το μέγεθος της «μεγάλης της αδερφής», της Πάρου, αλλά δεν υπολείπεται σε ομορφιά και αυθεντικότητα. Τη δεκαετία του ’70, η Αντίπαρος έγινε γνωστή ως καταφύγιο για χίπηδες και άλλους εναλλακτικούς ταξιδιώτες.

