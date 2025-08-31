Castrignano dei Greci: Tο «Ελληνικό χωριό» της νότιας Ιταλίας
Castrignano dei Greci: Tο «Ελληνικό χωριό» της νότιας Ιταλίας
Το Castrignano dei Greci βρίσκεται στην περιφέρεια της Απουλίας, στην επαρχία Λέτσε στη νότια Ιταλία.
Το Λέτσε και η ευρύτερη περιοχή του είναι γνωστά για τα ελληνόφωνα χωριά τους και για την τοπική διάλεκτο «Κατωιταλική» ή «Γραικάνικη», η οποία αποτελεί απόγονο της ελληνικής γλώσσας. Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί η ένωση Grecìa Salentina, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση και διάδοση αυτής της ιδιαίτερης διαλέκτου. Εκτός από την Απουλία, ελληνόφωνα χωριά συναντώνται και στην Καλαβρία, στην περιοχή της Bovesia, διατηρώντας κι εκεί τα γλωσσικά και πολιτισμικά τους στοιχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νότια Ιταλία στην αρχαιότητα αποτελούσε τμήμα του ελληνικού κόσμου, γνωστό ως Μεγάλη Ελλάδα (Magna Graecia).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα