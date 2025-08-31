Aνάμεσα στο βουνό και στο νερό: 4 ημιορεινοί προορισμοί ιδανικοί για φθινοπωρινές εκδρομές
Aνάμεσα στο βουνό και στο νερό: 4 ημιορεινοί προορισμοί ιδανικοί για φθινοπωρινές εκδρομές
Παραδοσιακοί οικισμοί, όμορφη φύση, εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι η ποικιλία του τοπίου της, η οποία μάλιστα ξεδιπλώνεται σε σχετικά μικρές εκτάσεις. Σε αποστάσεις μικρότερες από μία ώρα οδήγησης, μπορεί κανείς να βρεθεί από μία παραλία σε έναν παραδοσιακό οικισμό στις πλαγιές ενός βουνού ή σε ένα θαλερό δάσος. Γι’ αυτό το φθινόπωρο, που συνήθως είναι πιο ήπιο, μία εξαιρετική εκδρομική ιδέα είναι να επιλέξει κανείς έναν ημιορεινό οικισμό.
Με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, επαφή με τη φύση του βουνού και άφθονο καθαρό αέρα, υπάρχει και η δυνατότητα να βρεθείτε πολύ σύντομα δίπλα στη θάλασσα για να απολαύσετε εκεί μία ηλιόλουστη μέρα ή, αν το επιθυμείτε, ακόμα και να βουτήξετε. Ακολουθούν τέσσερις οικισμοί που ξεχωρίζουν για τη γραφικότητά τους και τις καλές υπηρεσίες φιλοξενίας, ενώ βρίσκονται σε περιοχές όπου η εκδρομή μπορεί να συνδυάσει βουνό και θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, επαφή με τη φύση του βουνού και άφθονο καθαρό αέρα, υπάρχει και η δυνατότητα να βρεθείτε πολύ σύντομα δίπλα στη θάλασσα για να απολαύσετε εκεί μία ηλιόλουστη μέρα ή, αν το επιθυμείτε, ακόμα και να βουτήξετε. Ακολουθούν τέσσερις οικισμοί που ξεχωρίζουν για τη γραφικότητά τους και τις καλές υπηρεσίες φιλοξενίας, ενώ βρίσκονται σε περιοχές όπου η εκδρομή μπορεί να συνδυάσει βουνό και θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα