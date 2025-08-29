Φθινοπωρινή απόδραση: Από την Αθήνα στη λίμνη Μπελέτσι και τις Αφίδνες
Φθινοπωρινή απόδραση: Από την Αθήνα στη λίμνη Μπελέτσι και τις Αφίδνες

Μια αναζωογονητική διαδρομή σε ένα γαλήνιο περιβάλλον

Φθινοπωρινή απόδραση: Από την Αθήνα στη λίμνη Μπελέτσι και τις Αφίδνες
Το μεσημέρι ξεκινήσαμε από την Αθήνα, με μια ευχάριστη δροσιά να μας συνοδεύει. Η θερμοκρασία είχε επιτέλους πέσει στα κανονικά επίπεδα, σηματοδοτώντας την αλλαγή της εποχής. Ο δρόμος μας πέρασε από το Τατόι, με προορισμό την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στη διαδρομή, αποφασίσαμε να κάνουμε μια στάση για να απολαύσουμε τη φύση. Ακολουθήσαμε ένα μικρό κυκλικό μονοπάτι που διέσχιζε το δάσος. Τα πράσινα φύλλα και η μυρωδιά του πευκοδάσους μας γέμισαν με ενέργεια. Ευτυχώς, παρά τις πρόσφατες περιβαλλοντικές προκλήσεις, το δάσος σε αυτό το σημείο παρέμενε καταπράσινο και ζωντανό.

