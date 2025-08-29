Η νοτιοϊταλική Ίσκια της Sugahspank
Η νοτιοϊταλική Ίσκια της Sugahspank

Solo travelling σε ένα νησάκι με καταγάλανα νερά, πανέμορφους οικισμούς, καταπληκτικό φαγητό και ένα συναρπαστικό κάστρο

Η νοτιοϊταλική Ίσκια της Sugahspank
Η αγαπημένη soul τραγουδίστρια και ποιήτρια μοιράζεται την εμπειρία της από τον ιταλικό Νότο που μοσχοβολά λεμόνι, αντηλιακό και πομοντόρια.

«Η μεγάλη επανάσταση των σαράντα μου είναι το solo travelling. Ξεκίνησε πριν τρία-τέσσερα χρόνια, δειλά-δειλά, με κάτι ολιγοήμερα ταξίδια, κι από τότε μετράω κάθε χρόνο διπλούς και τριπλούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με μεγάλες μάλιστα μελλοντικές βλέψεις. Φέτος το καλοκαίρι ταξίδεψα μόνη ήδη δύο φορές, μία στην Ιθάκη και μία στην Ιταλία» αναφέρει στο Travel.gr η Ελληνίδα τραγουδίστρια.

