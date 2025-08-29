Χαλκί Νάξου: Εξερευνώντας το χωριό όπου το «ευ ζην» είναι τρόπος ζωής

Ανάμεσα στο Φιλώτι και την Απείρανθο, το πανέμορφο Χαλκί κλέβει τις εντυπώσεις με τη νοσταλγική αλλά και ζωηρή του ατμόσφαιρα.