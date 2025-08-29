Χαλκί Νάξου: Εξερευνώντας το χωριό όπου το «ευ ζην» είναι τρόπος ζωής
Χαλκί Νάξου: Εξερευνώντας το χωριό όπου το «ευ ζην» είναι τρόπος ζωής

Ανάμεσα στο Φιλώτι και την Απείρανθο, το πανέμορφο Χαλκί κλέβει τις εντυπώσεις με τη νοσταλγική αλλά και ζωηρή του ατμόσφαιρα.

Χαλκί Νάξου: Εξερευνώντας το χωριό όπου το «ευ ζην» είναι τρόπος ζωής
«Αγαπημένο μου Χαλκί. Με τα παλιά αρχοντικά και τα σπίτια σε τόνους του σκονισμένου ροζ. Με τις βουκαμβίλιες που σκαρφαλώνουν σε σκαλιστά σιδερένια μπαλκόνια με μαρμάρινα στηρίγματα. Με τα πέτρινα δρομάκια που κρύβονται ανάμεσα σε σκιερούς κήπους γεμάτους δέντρα και λουλούδια, σχηματίζοντας ένα γοητευτικό λαβύρινθο. Με λεπτομέρειες τόσο μελετημένες, σαν πινελιές σε πολύτιμο πίνακα ζωγραφικής». Θα μπορούσε να είναι μια επιστολή ερωτικής εξομολόγησης προς το μαγευτικότερο ίσως χωριό της Νάξου, αφού το Χαλκί σου κλέβει εύκολα την καρδιά, το ερωτεύεσαι στη στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
