10 ορεινά χωριά στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends
10 ορεινά χωριά στην Ελλάδα για τα επόμενα weekends
Διαδρομές σε παραμυθένια τοπία. Δροσερό νερό, τρεχούμενο. Περιπέτεια. Ξεκούραση. Δέκα πανέμορφα ελληνικά χωριά στο βουνό.
Φεύγεις από την πόλη και βρίσκεις καταφύγιο στη σκιά των ελάτων και στον ήχο του νερού που κυλάει. Τα ορεινά χωριά της Ελλάδας περιμένουν τους ταξιδιώτες με καθαρό αέρα, γραφικά καλντερίμια και αυθεντικές γαστρονομικές και φυσιοδιφικές εμπειρίες. Δέκα προορισμοί που αποδεικνύουν ότι η απόδραση δεν σημαίνει μόνο θάλασσα, αλλά και δροσιά, γαλήνη και μαγεία στα ψηλά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα