Άμστερνταμ: Η πιο κουλ και «ελεύθερη» πρωτεύουσα της Ευρώπης
Μία πολυσύνθετη πόλη όπου οι τουριστικές προσδοκίες και τα δεκάδες στερεότυπα δίνουν τη θέση τους σε κάτι πολύ καλύτερο
Φτάνετε στον κεντρικό σταθμό της πόλης, στο Centraal Station, και προχωράτε προς την αποβάθρα για να επιβιβαστείτε στο ferry που θα σάς πάει κατευθείαν στην καρδιά του πιο καλλιτεχνικού σημείου στο Άμστερνταμ.
To ταξίδι προς το Amsterdam-Noord διαρκεί μόλις 5 λεπτά, αλλά είναι πέρα για πέρα ειδυλλιακό. Το καραβάκι διασχίζει αργά τα νερά του ποταμού IJ πριν σας αφήσει ακριβώς μπροστά στο εμβληματικό A’DAM Tower με τους 22 ορόφους, στο κτήριο που δεν αποτελεί μόνο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, αλλά ένα αληθινό σπίτι της μουσικής και των τεχνών. Εκεί στεγάζεται η σχολή μουσικής του A’DAM Tower όπως και το Sony Music and Shelter. Και κάπως έτσι μία γνήσια εμπειρία σε μία από τις ωραιότερες και πιο ποικιλόμορφες πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης ξεκινά.
