Κάρπαθος: Παραδοσιακοί οικισμοί και τοπία άγριας ομορφιάς στις εσχατιές του Αιγαίου
Χωριά της Καρπάθου που κρατούν ζωντανή την παράδοση στα πιο μακρινά σημεία του Αιγαίου
Στις εσχατιές του Αιγαίου, η Κάρπαθος δεσπόζει με το ιδιαίτερο σχήμα και την ατίθαση ομορφιά της, έχοντας έντονη παρουσία στον χάρτη και παραμένοντας κρυφό καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και γαλήνη. Με γραφικά χωριά σε άγρια τοπία που διατηρούν την αυθεντικότητά τους σε ένα Αιγαίο που αλλάζει, χαρίζει εικόνες και εμπειρίες που μόνο οι μυημένοι στην κρυφή γοητεία του μπορούν πραγματικά να εκτιμήσουν.
Η ζωντανή εικόνα της Καρπάθου και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου ενισχύεται από τη στοχευμένη ψηφιακή καμπάνια της Περιφέρειας: παρουσία σε 18 χώρες και κορυφαίες πλατφόρμες όπως το Tripadvisor, η Expedia, το TikTok με περισσότερες από 430 εκατομμύρια εμφανίσεις σε έναν χρόνο. Με τα πιο εξελιγμένα εργαλεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί και οι εσχατιές του Αιγαίου, από τα πιο μακρινά σημεία μέχρι τα λιγότερο γνωστά σοκάκια, έρχονται στις οθόνες των Ευρωπαίων, διατηρώντας τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες στην πρώτη γραμμή επιλογής σε διανυκτερεύσεις και εισπράξεις.
