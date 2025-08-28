10 θεαματικές πισίνες σε ταράτσες: Διάθεση στα ύψη και δροσιστικές βουτιές με πανοραμική θέα
10 θεαματικές πισίνες σε ταράτσες: Διάθεση στα ύψη και δροσιστικές βουτιές με πανοραμική θέα
Ξεχωριστά ξενοδοχεία με εντυπωσιακές πισίνες για όσους επιλέξουν την Ευρώπη ως προ
Συνυφασμένες με την έννοια του καλοκαιριού, οι αποδράσεις στους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας μας μοιάζουν μονόδρομος για τους περισσότερους από εμάς, προκειμένου να ζήσουμε στο έπακρο την ξεγνοιασιά, τον αυθορμητισμό και την ίδια τη χαρά της ζωής που φέρνει μαζί της η πιο αναμενόμενη εποχή του χρόνου. Κι ενώ η χαλάρωση σε πανέμορφες παραλίες και οι βουτιές σε κρυστάλλινα νερά συνθέτουν τις ιδανικές διακοπές, ταυτόχρονα κοσμοπολίτικοι διεθνείς προορισμοί, ιστορικές πρωτεύουσες και πολύβουες μητροπόλεις δελεάζουν εξίσου για μια καλοκαιρινή απόδραση, αφού από τη μια αδειάζουν σταδιακά από τους ντόπιους, από την άλλη ο ευνοϊκός καιρός κι η μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας γεμίζουν με περισσότερες δραστηριότητες το ταξίδι μας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα