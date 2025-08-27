Στο Κάστρο της Σίφνου: Μια βουτιά στη μεσαιωνική μαγεία των Κυκλάδων
Στο Κάστρο της Σίφνου: Μια βουτιά στη μεσαιωνική μαγεία των Κυκλάδων
Ένας μοναδικός οικισμός, που αφηγείται χιλιάδες χρόνια ιστορίας, συνοψίζει τη μαγεία των Κυκλάδων μέσα σε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα
Αν υπάρχει ένας τόπος που συμπυκνώνει τη μαγεία των Κυκλάδων σε μια και μόνο εμπειρία, αυτός είναι το Κάστρο της Σίφνου. Ένας μεσαιωνικός οικισμός που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τη φαντασία ενός καλλιτέχνη, αποφασισμένου να ζωγραφίσει την απόλυτη κυκλαδίτικη σκηνή.
Καταφθάνοντας από την Απολλωνία, είτε με αυτοκίνητο είτε ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοπάτι, η πρώτη ματιά στο Κάστρο σε αφήνει άφωνο. Ο οικισμός ξεδιπλώνεται μπροστά σου σαν ένα λευκό διαμάντι που καταλαμβάνει ολόκληρη την κορυφή ενός βραχώδους λόφου. Εδώ, στα θεμέλια αυτού του εκπληκτικού χωριού, βρίσκεται η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, μια πόλη που άνθισε ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Καταφθάνοντας από την Απολλωνία, είτε με αυτοκίνητο είτε ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοπάτι, η πρώτη ματιά στο Κάστρο σε αφήνει άφωνο. Ο οικισμός ξεδιπλώνεται μπροστά σου σαν ένα λευκό διαμάντι που καταλαμβάνει ολόκληρη την κορυφή ενός βραχώδους λόφου. Εδώ, στα θεμέλια αυτού του εκπληκτικού χωριού, βρίσκεται η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, μια πόλη που άνθισε ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα