Οι κορυφαίες δραστηριότητες στα Κύθηρα
Η φύση των Κυθήρων συναρπάζει με την ποικιλομορφία της και το δίκτυο των μονοπατιών είναι εκτεταμένο
Καταρράκτες, λίμνες, πευκοδάση, πλατάνια, χαράδρες: η φύση των Κυθήρων είναι μοναδική και το δίκτυο των μονοπατιών οργανωμένο και εκτενές.
Πεζοπορία
Στα Κύθηρα έχει δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον και μεγάλο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών που διατρέχει μεγάλο μέρος των εξήντα και πλέον οικισμών του νησιού. Αυτές οι διαδρομές περνούν από κατάφυτες ρεματιές με πηγές, παραλίες, νερόμυλους, παλιά γεφύρια, μοναστήρια και άλλα σημεία φυσικού ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Όλα τα μονοπάτια θα τα βρείτε στο kytheratrails.gr μαζί με αναλυτικούς χάρτες.
