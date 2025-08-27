Ένα συγκρότημα κατοικιών προς πώληση στη Δυτική Μάνη
Ένα συγκρότημα κατοικιών προς πώληση στη Δυτική Μάνη
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία στη Δυτική Μάνη.
Η Δυτική Μάνη βρίσκεται στη μεσσηνιακή πλευρά της Πελοποννήσου και περιλαμβάνει οικισμούς όπως η Καρδαμύλη και η Στούπα. Απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Καλαμάτα και συνδυάζει πέτρα και θάλασσα. Στην περιοχή υπάρχουν καθαρές παραλίες, διαδρομές για περπάτημα και φαγητό που βασίζεται σε τοπικά προϊόντα.
Μέσα σε αυτό το τοπίο βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος, ένας παραθαλάσσιος οικισμός με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Έχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και σπίτια χτισμένα με την τοπική πέτρα. Είναι κοντά στην Καρδαμύλη και την Καλαμάτα, γεγονός που τον κάνει εύκολα προσβάσιμο. Παρόλα αυτά, διατηρεί τον ήρεμο ρυθμό του και παραμένει δραστήριος και τον χειμώνα. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν παραλίες και μικρά μαγαζιά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
