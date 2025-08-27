Η θερινή πλευρά της Αρκαδίας
Η θερινή πλευρά της Αρκαδίας
6 προορισμοί με βουτιές και ξεκούραση, για το αποκαλόκαιρο.
Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στη χειμερινή γοητεία της Αρκαδίας, με προορισμούς όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα, η Βυτίνα και τα Λαγκάδια. Ωστόσο, η περιοχή έχει να προσφέρει και υπέροχες παραλιακές ομορφιές, με καταπληκτικά νερά και γραφικά χωριά. Από τον Ανάβαλο μέχρι το Φωκιανό, ξεδιπλώνεται μια δαντελωτή ακτογραμμή που κρύβει ενδιαφέροντες οικισμούς και παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά.
Ξηροπήγαδο
Το Ξηροπήγαδο βρίσκεται στα σύνορα της Αργολίδας με την Αρκαδία και αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή στην καλοκαιρινή πλευρά της Αρκαδίας. Πρόκειται για έναν μικρό οικισμό που προσφέρει ηρεμία και χαλαρή ατμόσφαιρα. Ακριβώς μπροστά του απλώνεται μια μακρόστενη βοτσαλωτή παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, που αξίζει σίγουρα μια στάση για μπάνιο.
