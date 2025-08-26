Τα ωραιότερα πέτρινα χωριά της Ελλάδας για τις πρώτες εξορμήσεις του φθινοπώρου
Τα ωραιότερα πέτρινα χωριά της Ελλάδας για τις πρώτες εξορμήσεις του φθινοπώρου
Long weekends σε ελληνικά πέτρινα χωριά με μοναδική φυσική ομορφιά, ποταμούς και επιβλητικούς ορεινούς όγκους
Όταν κάποιος θέλει να αναφερθεί στα πέτρινα χωριά της χώρας, πρέπει πραγματικά να είναι αυτό που λέει και η περιγραφή: παλιά, πέτρινα, ατόφια, χωριά της ελληνικής επικράτειας. Γιατί υπάρχουν και τα καινούργια πέτρινα χωριά και κτήρια, φτιαγμένα από αυτή την λευκόξανθη πέτρα, που προσπαθούν να μιμηθούν τα παραδοσιακά πέτρινα ελληνικά χωριά.
Η επιλογή ενός ορεινού χωριού για διακοπές όλο τον χρόνο γίνεται όλο και πιο ελκυστική -οι θερμοκρασίες εκεί το καλοκαίρι είναι πολύ χαμηλότερες, δεν χρειάζεσαι σχεδόν ποτέ κλιματιστικό, ενώ το βράδυ σχεδόν πάντα είναι απαραίτητο και ένα σεντονάκι για να κοιμηθείς ευχάριστα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η επιλογή ενός ορεινού χωριού για διακοπές όλο τον χρόνο γίνεται όλο και πιο ελκυστική -οι θερμοκρασίες εκεί το καλοκαίρι είναι πολύ χαμηλότερες, δεν χρειάζεσαι σχεδόν ποτέ κλιματιστικό, ενώ το βράδυ σχεδόν πάντα είναι απαραίτητο και ένα σεντονάκι για να κοιμηθείς ευχάριστα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα