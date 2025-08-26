Ταξίδι στο Μπαλί: Ένας οδηγός εμπειριών για τον πολυσυλλεκτικό προορισμό
Στο Μπαλί για shopping, θρησκευτικό πολιτισμό και αρχιτεκτονική αλλά και επαφή με τη φύση μέσω πεζοποριών και καταδύσεων.
Mυστηριακό, με απίθανα φυσικά τοπία, 20.000 ναούς και ιερά, ολιστικά spa, resorts, παραλίες κοσμικές και πιο απομονωμένες, ηφαίστεια, ζούγκλες και ατέλειωτους ορυζώνες, το Μπαλί παραμένει μοναδικός προορισμός, παρά τον υπερτουρισμό.
Όλοι έχουμε φίλους που πήγαν στο Μπαλί και γύρισαν γοητευμένοι. Γέμισαν βαλίτσες με κάθε λογής πράγματα, παράγγειλαν έπιπλα και διακοσμητικά για να έρθουν με φορτωτικές, μαγεύτηκαν από τα τοπία, τις παραλίες, τους ναούς, τα resorts, τα spa και την ευγένεια των ντόπιων. Άλλοι εγκαταστάθηκαν εκεί ξεκινώντας μια νέα ζηλευτή ζωή, κάνοντας επιχειρήσεις, ή δουλεύοντας σε επιχειρήσεις που ολοένα και πληθαίνουν στο όμορφο νησί της Ινδονησίας – το μόνο ανάμεσα στα μουσουλμανικά νησιά του αρχιπελάγους της Ινδονησίας που είναι ινδουιστικό.
