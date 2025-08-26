Ένα τετραήμερο γνωριμίας με το Λονδίνο, την απόλυτη ευρωπαϊκή μητρόπολη
Ένα τετραήμερο γνωριμίας με το Λονδίνο, την απόλυτη ευρωπαϊκή μητρόπολη
Αξιοθέατα-σύμβολα, βόλτες σε πάρκα και στον Τάμεση, shopping, θεάματα, κορυφαία μουσεία και πολυπολιτισμική γαστρονομία
Ένα από τα γοητευτικά παράδοξα του Λονδίνου, είναι ότι παρότι πρόκειται για μια από τις διασημότερες πρωτεύουσες στον κόσμο, με εικόνες εμβληματικές που χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης, ταυτόχρονα αποτελεί μια πόλη που πάντα θα παραμένει άγνωστη, όσες φορές και να την επισκεφτείς. Κι αυτό χάρη στη διαρκή της εξέλιξη, την ασίγαστη ενέργειά της που τη μεταμορφώνει διαρκώς, την εμπλουτίζει με νέα δρώμενα, χώρους και θεσμούς, την καθιστά εν τέλει έναν μόνιμα συναρπαστικό και διαχρονικά ενδιαφέροντα προορισμό.
