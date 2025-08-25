Ένα Σαββατοκύριακο για foodies στην «Κόκκινη Πόλη» της Ιταλίας
Ένα Σαββατοκύριακο για foodies στην «Κόκκινη Πόλη» της Ιταλίας
Ζήστε τον παλμό της ιταλικής γαστρονομίας σε μια πόλη γεμάτη απολαύσεις για όλες τις αισθήσεις
«La Rossa», «La Dotta», «La Grassa»: τα τρία παρατσούκλια της βορειοϊταλικής πόλης δίνουν εξ’ αρχής το στίγμα της και μια καλή εικόνα του τί περιμένει τον επισκέπτη. «Η Κόκκινη» είναι ο χαρακτηρισμός που της αποδίδεται λόγω των αποχρώσεων του κόκκινου που κυριαρχούν στα ανάκτορα και τους πύργους της, χάρη στα τούβλα που χρησιμοποιούνταν για την ανέγερσή τους. «Πολυμαθής ή λόγια» γιατί στη Μπολόνια βρίσκεται το παλαιότερο πανεπιστήμιο του δυτικού κόσμου που χρονολογείται στο 1088 κι από το οποίο πέρασαν οι Dante, Copernicus και Marconi, αλλά κι επειδή η ίδια η πόλη είναι πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό. Και «Παχουλή» επειδή η τοπική κουζίνα έχει τέτοια πληθώρα γεύσεων και παραδόσεων, τόσα χαρακτηριστικά προϊόντα και συνταγές, που αφενός άνετα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων γαστρονομικών προορισμών, από την άλλη είναι αδύνατο να φανείς εγκρατής απέναντι στους πειρασμούς της.
