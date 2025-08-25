Η αληθινή εμπειρία της Βαρκελώνης
Βαρκελώνη: Ναι, μπορείς να τη ζήσεις κι έτσι: Περπατώντας τη Las Ramblas πρωί-μεσημέρι-βράδυ, τρώγοντας παέγια (πρώην κατεψυγμένη) και παγωμένη, φτηνή σανγκρία. Καθόλου wow.
Ή μάλλον, wow υπό το μηδέν. Η Βαρκελώνη ζει σε πολλές ταχύτητες. Μπορείς να τις πιάσεις;
Λίγα χρόνια πίσω ζούσα στη Βαρκελώνη. Και ήταν πολλές οι φορές που πίνοντας Tσακολί (βάσκικο, έντονα ξηρό, λευκό κρασί) σε Τάπας, στη χιπ γειτονιά El Born, πολλοί Έλληνες τουρίστες, όταν καταλάβαιναν ότι είμαι Έλληνας, αφού πρώτα ρωτούσαν: «Ζεις εδώ;» ή «Είναι καλύτερη η ζωή εδώ από την Ελλάδα;» σταθερά η επόμενη ερώτηση, εκείνη που μάλλον ήθελαν να κάνουν από την αρχή, ήταν: «Ξέρεις κάποιο μαγαζί Gusto Barcelona στη γειτονιά;» Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Έχω συναντήσει πολλούς Έλληνες που πήγαν στη Βαρκελώνη για κατανάλωση σκέτη.
