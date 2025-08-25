Γραμβούσα: To νησάκι στη Δυτική Κρήτη με τα υπέροχα νερά και το εντυπωσιακό κάστρο
Γραμβούσα: To νησάκι στη Δυτική Κρήτη με τα υπέροχα νερά και το εντυπωσιακό κάστρο
Μία διαδρομή στη Γραμβούσα και στο κάστρο της, που συνδυάζει χαλάρωση και ιστορία
Η Κρήτη είναι ένας τόπος εξαιρετικής ομορφιάς που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η δημοφιλία της οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις παραλίες με τα υπέροχα νερά και τη μοναδική τους αίσθηση, καθώς και στα σημαντικά μνημεία ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Ένα σημείο στη Δυτική Κρήτη που συνδυάζει όλα αυτά είναι η Γραμβούσα με το κάστρο της.
Στο δυτικό άκρο της Κρήτης, κοντά στην πασίγνωστη παραλία του Μπάλου και απέναντι από το ακρωτήριο Γραμβούσα, βρίσκονται δύο μικρά νησάκια: η Άγρια Γραμβούσα και η Ήμερη Γραμβούσα.
