Αγαπημένες στάσεις στη Λακωνία -Μεσαιωνικοί οικισμοί, όμορφα τοπία και θαλασσινή αύρα
Ταξίδι σε πανέμορφα μέρη της Λακωνίας που συνδυάζουν φύση με πολιτισμό και αξίζουν μία επίσκεψη
Αρχαιολογικοί χώροι, σπήλαια, γραφικά λιμανάκια, ορεινά χωριά και μεσαιωνικοί οικισμοί συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό της Λακωνίας. Μια γη που στα βόρεια έχει πλούσια φύση και στον νότο άφθονη πέτρα, τόση που μοιάζει σπαρμένη παντού. Είναι ένας τόπος με πολλά ενδιαφέροντα σημεία για να ανακαλύψετε, κάποια από τα οποία ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο.
