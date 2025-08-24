Κως: 3 χωριά με χαρακτήρα στον «Κήπο του Αιγαίου»
Κως: 3 χωριά με χαρακτήρα στον «Κήπο του Αιγαίου»

3 γραφικά χωριά στην Κω για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία στο καταπράσινο νησί που μοιάζει με ανοιχτό μουσείο

Κως: 3 χωριά με χαρακτήρα στον «Κήπο του Αιγαίου»
Η Κως, το νησί του Ιπποκράτη, εκτός από τις μαγευτικές αμμώδεις παραλίες και το μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον, διαθέτει και χωριά με δική τους, μοναδική ταυτότητα. Η Ζια, το Παλαιό Πυλί και το Ασφενδιού είναι τρία από αυτά που ξεχωρίζουν. Μέσα από αυτά, θα ανακαλύψετε ένα άλλο πρόσωπο του νησιού.

Ζια
Λένε ότι αν δεν έχεις δει το ηλιοβασίλεμα από την Ζια, τότε δεν έχεις επισκεφτεί την Κω. Χτισμένο στις πλαγιές του όρους Δίκαιος, αυτό το μικρό γραφικό χωριουδάκι είναι το ψηλότερο κατοικημένο στο νησί της Κω με εκπληκτική θέα έως τα παράλια της Μικράς Ασίας.

