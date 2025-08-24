Μάρκος Παλαμάρης: Ο νεαρός καθηγητής που άφησε τη Λεόντειο για τα μονοπάτια της Τήνου
Μάρκος Παλαμάρης: Ο νεαρός καθηγητής που άφησε τη Λεόντειο για τα μονοπάτια της Τήνου
Ο Μάρκος φέρνει το παρελθόν του νησιού στο παρόν με δημιουργικό τρόπο.
Ο Μάρκος Παλαμάρης είναι το ζωντανό παράδειγμα ενός νέου ανθρώπου που άφησε πίσω του την πολύβουη ζωή της Αθήνας για να επιστρέψει στις ρίζες του, στην Τήνο. Ένα ανήσυχο πνεύμα που αποφάσισε ότι η ζωή στο χωριό του ταίριαζε καλύτερα από τα στενά του Παγκρατίου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε το 1986.
Παρότι γέννημα θρέμμα Αθηναίος, από μικρό παιδί συνήθιζε να αφήνει την αγαπημένη του γειτονιά για να περνά τα καλοκαίρια και το Πάσχα στο νησί. Οι γονείς του, και οι δύο Τηνιακοί, η μητέρα από τη Στενή και ο πατέρας από την Ποταμιά, φρόντισαν να του καλλιεργήσουν την αγάπη για τον τόπο τους. Έτσι, ο «σπόρος» που μπήκε κάποια χρόνια πριν, μεγάλωσε και έγινε το δέντρο που τον οδήγησε μόνιμα στο νησί.
