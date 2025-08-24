H άλλη Νάξος: Μια διαδρομή μέσα από γραφικούς οικισμούς
H άλλη Νάξος: Μια διαδρομή μέσα από γραφικούς οικισμούς
Πανέμορφοι οικισμοί της ανατολικής Νάξου που ξεχωρίζουν με την αυθεντική τους ομορφιά και τα ανέγγιχτα σημεία τους.
Είναι συνώνυμο της «άλλης Νάξου». Είναι αυτό που κάποτε έλεγαν για τους ψαγμένους. Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ακόμη όμορφη οπτική ενός πολυσυλλεκτικού νησιού. Πηγαίνοντας τακτικά τα τελευταία χρόνια, η Μουτσούνα εμπεριέχει την αυθεντική οπτική μίας περιοχής που αντιστέκεται στη μαζικοποίηση και την καταιγιστική έλευση του τουριστικού ρεύματος. Διατηρεί την εικόνα ενός τόπου ήρεμου και ταυτόχρονα πολύτιμου. Αργά αλλά σταθερά, γίνονται βήματα βελτίωσης της καθημερινότητας χωρίς όμως αυτό να φέρνει μαζί του τα αρνητικά ενός μαζικού τουριστικού ρεύματος.
