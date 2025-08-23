Ένα αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο στον φιλόξενο Λαύκο
Ένα αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο στον φιλόξενο Λαύκο
Νεοκλασικά σπίτια με κήπους γεμάτους λουλούδια και φιλόξενοι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την παράδοση αυτού του τόπου
Φύγαμε από το Προμύρι με την Ελένη Ψυχούλη, «ξεναγό» σε ένα μέρος που γνωρίζει πολύ καλά, και μάλιστα έχει επιλέξει να μένει εδώ, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η γνώση της δεν είναι βιβλιογραφική, είναι ζωντανή, προσωπική, γεμάτη ανθρώπινες ιστορίες και μυστικά που μόνο οι ντόπιοι μπορούν να γνωρίζουν. «Αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά», μας είπε καθώς το αυτοκίνητο σταμάτησε στην εισοδο του Λαύκου. Η φράση της ήταν απλή, αλλά στα μάτια της διάβασα κάτι παραπάνω: μια υπόσχεση για ανακάλυψη. Σε λίγο θα ήμασταν και εμείς σε θέση να το επιβεβαιώσουμε, να γίνουμε κομμάτι αυτής της μαγικής εμπειρίας που ονομάζεται Λαύκος.
