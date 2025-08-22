ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αποκαλόκαιρο στην Κάσο: Οι ωραιότερες παραλίες
Αποκαλόκαιρο στην Κάσο: Οι ωραιότερες παραλίες

Παραλίες, άλλοτε με βότσαλα και άλλοτε με άμμο, στην άκρη των Δωδεκανήσων.

Στην Κάσο θα απολαύσετε κολύμπι σε παραλίες χωρίς υποδομές, παρθένες και όμορφες, είτε με βότσαλα (χοχλάκια) είτε με άμμο. Ξεχωρίζει επίσης η μαγευτική παραλία Μάρμαρα, στα Αρμάθια, το μεγαλύτερο από τα Κασονήσια.

Στον Εμπορειό θα βρείτε μια μικρή αμμώδη παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες και ταβέρνες, που είναι πολύ δημοφιλής.

