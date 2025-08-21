Chefchaouen: Η «Μπλε Πόλη» που μαγεύει τους επισκέπτες
Μια πόλη μοναδική στο Μαρόκο που δύσκολα θα βρείτε όμοιά της.
Η Chefchaouen, γνωστή και ως «Μπλε Πόλη», ιδρύθηκε το 1471 από τον Μουλάι Αλί Μπεν Ρασίντ αλ Αλάμι, Μαυριτανό αρχηγό που είχε καταφύγει από την Ανδαλουσία. Αρχικά δημιουργήθηκε ως οχυρό εναντίον των Πορτογάλων που είχαν καταλάβει παραθαλάσσιες πόλεις του Μαρόκου. Σύντομα εξελίχθηκε σε καταφύγιο Μουσουλμάνων και Εβραίων προσφύγων από την Ιβηρική Χερσόνησο, ιδιαίτερα μετά την πτώση της Γρανάδας (1492) και τις διώξεις της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης.
Η χαρακτηριστική μπλε απόχρωση των σπιτιών της καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα, πιθανότατα τη δεκαετία του 1930, από την εβραϊκή κοινότητα που εγκαταστάθηκε στην πόλη. Η ακριβής αιτία παραμένει αντικείμενο συζήτησης: άλλοι τη συνδέουν με θρησκευτικούς συμβολισμούς (τον ουρανό και το θείο), άλλοι με πρακτικούς λόγους όπως η δροσιά ή η απομάκρυνση των εντόμων.
Γεωγραφικά, η Chefchaouen είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στους πρόποδες της ορεινής αλυσίδας Ριφ, κυρίως ανάμεσα στις κορυφές Κελάα και Μεγκού, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων. Βρίσκεται ανατολικά της Ταγγέρης, σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά, και κοντά στις πόλεις Τετουάν και Ουαζάν. Για να φτάσετε στην Chefchaouen μπορείτε να πετάξετε στην Ταγγέρη και να συνεχίσετε οδικώς για περίπου 2,5 ώρες (110 χιλιόμετρα). Εναλλακτικά, υπάρχει η επιλογή να φτάσετε στη Φεζ και να συνεχίσετε με αυτοκίνητο ή λεωφορείο για περίπου 3,5 ώρες.
