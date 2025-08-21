Ο Πανταζής Χούλης και το Μουσείο Γρίφων Καστελλόριζου
Ο Πανταζής Χούλης και το Μουσείο Γρίφων Καστελλόριζου
Τόπος ιδιαίτερος, στην άκρη του χάρτη, το Καστελλόριζο είναι το σημείο όπου ένα σπάνιο μουσείο, μοιάζει να ταιριάζει απόλυτα.
Τον ακολουθώ με το βλέμμα μου καθώς ανεβαίνει την ανηφόρα προς τον Άι Γιώργη των Χωραφιών ή του Σαντραπέ με το ποδήλατό του, ένα παλιό mountain bike και μια σακούλα με ένα τάπερ με φαγητό να κρέμεται από το τιμόνι. Συναντώ τον Πανταζή Χούλη στην πόρτα του διατηρημένου, παραδοσιακού οικήματος, στο τέλος ενός χρωματισμένου πλακόστρωτου. Το ποδήλατο αφημένο στο πλάι. Ο Πανταζής με χαιρετά με δυνατό σφίξιμο στο χέρι και χαμόγελο έντονο όπως και το βλέμμα του πίσω από τα γυαλιά του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
