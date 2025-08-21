Η low profile γοητεία της παραθαλάσσιας Φωκίδας
Η low profile γοητεία της παραθαλάσσιας Φωκίδας
Παραλίες με βαθιά και πεντακάθαρα νερά στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού
Στη Φωκίδα βρίσκεται ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα της Ελλάδας, οι Δελφοί, ο αρχαίος «ομφαλός της Γης». Πρόκειται για τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής αξίας. Η Φωκίδα φιλοξενεί επίσης μερικά από τα πιο αυθεντικά ορεινά χωριά της χώρας, ενώ παράλληλα διαθέτει παραθαλάσσια γοητεία, παρότι αυτή δεν είναι ευρέως γνωστή. Αν επισκεφθείτε το καλοκαίρι τους Δελφούς, αξίζει να συνεχίσετε τη διαδρομή μέσα από τον ελαιώνα της Άμφισσας, που οδηγεί στην Ιτέα και στις ακτές του Κορινθιακού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
