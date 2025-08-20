Château Miraval: Μπαίνοντας στο άδυτο του κρασιού του Μπραντ Πιτ
Η culture editor, Τίνα Μανδηλαρά, ξεναγήθηκε στους χώρους του κτήματος Miraval και μεταφέρει την εμπειρία της.
Οι πανέμορφοι αμπελώνες που δεσπόζουν στην πιο ωραία περιοχή του Μπραντ Πιτ δεν αποτελούν μόνο τον προσωπικό παράδεισο που έφτιαξε ο διάσημος αστέρας με την οικογένεια οινοποιών Περίν, αλλά είναι και ένα αξέχαστο μέρος, βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Το Travel.gr ξεναγήθηκε στους χώρους του κτήματος Miraval και μεταφέρει την εμπειρία του.
«Πού στο καλό με έφερες, εδώ μέσα στο δάσος;» αναρωτιέται ο οδηγός που έχει χαθεί στον δρόμο για το Château Miraval, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που αναζητά οινοποιείο που θέλει να παραμένει κρυμμένο, αν όχι στην πιο όμορφη, σίγουρα σε μία από τις ωραιότερες περιοχές της Γαλλίας. «Όλα έχουν ταμπέλες, αυτό γιατί όχι;» είναι η επόμενή του ερώτηση, προφανώς γιατί αγνοεί ότι είναι λογικό να παραμένει κρυφή η ακριβής τοποθεσία του κτήματος στην άκρη του χωριού Correns, στην Προβηγκία, για να μένουν μακριά οι περίεργοι φαν και οι αθέμιτοι εισβολείς. Στην πραγματικότητα το Château Miraval δεν είναι επισκέψιμο από το κοινό και ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους της αξέχαστης εμπειρίας που έχει κανείς στον επίγειο παράδεισο που δημιούργησε ο Μπραντ Πιτ, στον οποίο ανήκει το κτήμα μαζί με την οικογένεια οινοποιών Περίν, μια από τις πιο κραταιές και γνωστές στη Γαλλία.
