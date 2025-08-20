Ισχυρή αύξηση 11% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο α' εξάμηνο -Έφτασαν τα 7,66 δισ. ευρώ
Οριακή αύξηση και των αφίξεων ξένων επισκεπτών.
Σε θετικό πρόσημο διατηρήθηκαν τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε, σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 11% άγγιξαν τα 7,66 δισ. ευρώ από 6,9 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024 και 6,17 δισ. ευρώ το εξάμηνο του 2023. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 8,8% φθάνοντας σε 3,3 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και 2,89 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2023. Οι διεθνείς αφίξεις τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 1,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024.
Η ενσωμάτωση των στοιχείων για τις διεθνείς αφίξεις και τις εισπράξεις το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα δώσουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία του ελληνικού τουρισμού στο σύνολο της χρονιάς. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος συνεχίζουν να αποτελούν βαρόμετρο καθώς είναι οι μήνες που δέχεται μεγάλο όγκο ξένων τουριστών η χώρα μας. Επίσης, σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση ή μη των βασικών μεγεθών του ελληνικού τουρισμού σε θετική τροχιά θα παίξουν και οι φθινοπωρινοί μήνες που ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος στις διεθνείς αγορές.
