Αύγουστος στη Δονούσα με τη γνήσια κυκλαδίτικη ψυχή
Αύγουστος στη Δονούσα με τη γνήσια κυκλαδίτικη ψυχή
Στην άκρη του Αιγαίου, η Δονούσα στέκει σαν κρυφό καταφύγιο των Κυκλάδων.
Μικρή και τοποθετημένη στις πιο ανατολικές εσχατιές του Αιγαίου, η Δονούσα μοιάζει σαν μια ανεπαίσθητη πινελιά στον χάρτη των Κυκλάδων. Με έκταση μόλις 13,75 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με άγριο βραχώδες ανάγλυφο που καταλήγει σε μικρούς αμμώδεις όρμους, το νησί μπορεί να δείχνει ταπεινό σε μέγεθος, κουβαλά όμως μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από την έκτασή του.
Κέντρο των πρώιμων κυκλαδικών πολιτισμών με επίκεντρο τη Νάξο, η Δονούσα φαίνεται πως φιλοξένησε περισσότερους από έναν οικισμούς, γεγονός που την κατέστησε από νωρίς σημαντικό κρίκο στον πολιτιστικό ιστό των Κυκλάδων. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από τον μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν εντοπιστεί στο νησί, καθώς και από τον μικρό οικισμό της Γεωμετρικής εποχής στο Βαθύ Λιμάνι.
Παρά την εξαφάνισή της από τα ιστορικά χρονικά για αιώνες, η Δονούσα υπήρξε τόπος εξορίας για τους αρχαίους Ρωμαίους, διεκδικώντας έτσι μια ιδιότυπη θέση στην ιστορία του κλασικού κόσμου. Ενδεικτικό της απομόνωσής της ήταν και το παράδοξο του 1844, όταν οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν με καθυστέρηση δεκαπέντε ολόκληρων ετών πως ο Όθωνας, ο Βαυαρός πρίγκιπας, είχε πάψει να είναι βασιλιάς της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα